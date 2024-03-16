Повстанцы РФ анонсировали удар по Белгороду в ближайшие минуты. Гремят взрывы – видео

Легион Свобода России и Сибирский батальон заявили, что будутбить по военным объектам РФ

Пожар и дым над Белгородом (Иллюстративное фото - росСМИ)

Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали "массированный удар" по Белгороду в 17:00 по московскому времени (в 16:00 – по Киеву). Соответствующие заявления опубликованы на страницах формирований.

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"Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде. Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно пройти в укрытия", – сказано в сообщении.

В 15:54 (по Киеву) губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что запущена сирена ракетной опасности. Призвал держаться подальше от окон или спуститься в укрытие.

15 марта российские повстанцы объявляли о гуманитарном коридоре для жителей Курской и Белгородской областей до утра 16 марта – предупреждали, что после этого продолжат наносить удары по путинским войскам на территории двух регионов.

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ДОПОЛНЕНО В 16:10. В сети уже появляются видео со взрывами в Белгороде:

12 марта Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории РФ. В ЛСР заявили, что взяли под контроль поселок Теткино в Курской области. Впоследствии там сообщили, что продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

14 марта в ГУР сообщили, что российские силовики блокируют эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей, используя людей как "живой щит".

15 марта ЛСР и РДК анонсировали массированный удар по военным объектам в Белгороде. В то же время в сети появилось видео момента прилета у "избирательного участка" в городе.

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