Буданов о повстанцах РФ: Не собираются заканчивать. Попробуем помочь в меру возможностей

Глава ГУР отметил, что Украина "в меру возможностей" поможет российским добровольцам, но подчеркнул, что эта операция – внутреннее дело россиян

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российские добровольцы, которые ведут боевые действия на территории РФ в приграничных областях, вряд ли остановятся в ближайшее время, и у них есть силы на продолжение этой операции. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Журналист спросил, известно ли украинской разведке о планах повстанцев РФ, которые можно озвучивать.

"Насколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим в последнее время, сил у них достаточно для того, чтобы, скажем так, как минимум достичь ограниченных… [неразборчиво]", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что российские добровольцы помогают Украине с первого дня полномасштабного вторжения и воюют "достаточно неплохо".

"Мы попытаемся помочь им в меру наших возможностей", – сказал Буданов.

Глава ГУР убежден, что Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон уже начинают получать определенную субъектность, и их уже нельзя назвать группировкой – это уже "сила". Он прогнозирует, что к ним будут присоединяться и разные другие российские оппозиционные движения и объединения – как находящиеся в РФ, так и те, которые пока за границей, но хотят вернуться.

При этом Буданов подчеркнул, что эта операция – решение россиянами их внутренних дел.

"Да, нам могут больше нравиться одни, меньше – другие. Но все же и одни россияне, и другие – россияне", – сказал он.

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Сегодня в российском Белгороде гремят взрывы – повстанцы РФ предупреждали, что будут наносить массированные удары.

12 марта Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории РФ. В ЛСР заявили, что взяли под контроль поселок Теткино в Курской области. Впоследствии там сообщили, что продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

14 марта в ГУР сообщили, что российские силовики блокируют эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей, используя людей как "живой щит".

15 марта ЛСР и РДК анонсировали массированный удар по военным объектам в Белгороде. В то же время в сети появилось видео момента прилета у "избирательного участка" в городе.

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