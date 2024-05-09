В ночь на 9 мая российские пропагандистские ресурсы Белгорода сообщили о взрывах и последующих пожарах в городе. На утро местные власти опубликовали последствия попаданий и заявили о якобы восьми пострадавших.

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По данным мониторинговых Telegram-каналов Белгорода, воздушная тревога в городе и области звучала всю ночь: с 00:54 до 04:00 по местному времени.

Около 03:20 россияне начали публиковать фото и видео, на которых видны пожары в спальных районах Белгорода. Пропагандисты утверждают, что это последствия атаки беспилотников. Они заявили, что в городе загорелись машины, в домах выбило окна.

Губернатор области Вячеслав Гладков около 06:00 сообщил, что есть якобы прямые попадания в многоквартирные дома и автомобили, восемь человек получили ранения: семеро взрослых и один ребенок.

"В городе в результате обстрела разные разрушения обнаружены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах", – написал он.

Фото: Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

15 февраля 2024 года в Белгороде раздались взрывы – тогда россияне заявили о прилете в ТЦ.

14 марта в Белгороде российские власти заявили об обстреле. Ответственность за удары взяли на себя бойцы РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Утром 12 апреля в Белгороде беспилотник попал в административное здание Газпрома.

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