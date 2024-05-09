У ніч проти 9 травня російські пропагандистські ресурси Бєлгорода повідомили про вибухи й подальші пожежі у місті. На ранок місцева влада опублікувала наслідки влучань і заявила про нібито вісьмох постраждалих.

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За даними моніторингових Telegram-каналів Бєлгорода, повітряна тривога у місті й області лунала протягом всієї ночі: з 00:54 до 04:00 за місцевим часом.

Близько 03:20 росіяни почали публікувати фото та відео, на яких видно пожежі у спальних районах Бєлгорода. Пропагандисти стверджують, що це – наслідки атаки безпілотників. Вони заявили, що у місті загорілися машини, у будинках вибило вікна тощо.

Губернатор області В'ячеслав Гладков близько 06:00 повідомив, що є нібито прямі влучання у багатоквартирні будинки та автівки, восьмеро людей дістали поранення: семеро дорослих та одна дитина.

"У місті внаслідок обстрілу різні руйнування виявлено в 34 квартирах у 19 багатоквартирних будинках, одному приватному житловому будинку та 37 транспортних засобах", – написав він.

Фото: В'ячеслав Гладков

Фото: В'ячеслав Гладков

Фото: В'ячеслав Гладков

Фото: В'ячеслав Гладков

Фото: В'ячеслав Гладков

15 лютого 2024 року в Бєлгороді пролунали вибухи – тоді росіяни заявили про приліт у ТЦ.

14 березня у Бєлгороді російська влада заявила про обстріл. Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Вранці 12 квітня у Бєлгороді безпілотник влучив в адміністративну будівлю Газпрому.

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