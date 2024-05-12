У Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхового будинку. З'явився момент вибуху – відео

Кадри обваленого будинку (Джерело: В'ячеслав Гладков)

У російському місті Бєлгород обвалився під'їзд 10-поверхового будинку, росіяни заявили про звук вибуху. Є інформація про загиблих, частина мешканців будинку перебувають під завалами.

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Про інцидент стало відомо з Telergram-каналів ворога близько 11:30 за київським часом.

Що стало причиною руйнування – невідомо. Місцева влада стверджує, що це нібито "обстріл з боку ЗСУ", водночас пропагандистські ресурси писали, що у місті працює протиповітряна оборона.

Росіяни стверджують, що п'ятеро мешканців будинку загинули. Згодом Слідчий комітет РФ відзвітував про одну загиблу жінку та 28 поранених.

Також у мережі з'явилося відео моменту обвалу будинку.

ДОПОВНЕНО о 12:48. Дах будинку у Бєлгороді також обвалився, під завалами опинилися кілька рятувальників, повідомили пропагандисти та опублікували відео.

15 лютого 2024 року в Бєлгороді пролунали вибухи – тоді росіяни заявили про приліт у ТЦ.

14 березня у Бєлгороді російська влада заявила про обстріл. Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Вранці 12 квітня у Бєлгороді безпілотник влучив в адміністративну будівлю Газпрому.

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