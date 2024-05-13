Дрони СБУ вдарили по нафтобазі й електропідстанції у двох областях Росії – джерело

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони повідомив про успішну операцію контррозвідки у Бєлгородській і Липецькій областях

Електропідстанція (Ілюстративне фото: ресурси російських пропагандистів)

Безпілотники Служби безпеки України уразили електропідстанцію у Липецькій і нафтобазу у Бєлгородській областях РФ у ніч проти 13 травня. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони.

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За даними співрозмовника, внаслідок атаки СБУ виникла пожежа на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля населеного пункту Старий Оскол Бєлгородської області. Також у Липецькій області загорілася електропідстанція "Єлецька" потужністю 500 кВт.

Близько 04:00 за київським часом пролунав вибух у Липецькій області. Губернатор Ігор Артамонов написав, що на території Становлянського округу було нібито придушено БпЛА, уламки якого впали на території електропідстанції.

Водночас пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як кілька безпілотників влучають в об'єкт.

Приблизно в той самий час лунали вибухи у Бєлгородській області, росіяни повідомляли про атаку безпілотників на нафтобазу. Відео та фото не поширювали.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того самого дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії.

У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій і Липецькій областях Росії.

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