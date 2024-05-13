Дроны СБУ ударили по нефтебазе и электроподстанции в двух областях России – источник

Собеседник LIGA.net в Силах обороны сообщил об успешной операции контрразведки в Белгородской и Липецкой областях

Электроподстанция (Иллюстративное фото: ресурсы российских пропагандистов)

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили электроподстанцию в Липецкой и нефтебазу в Белгородской областях РФ в ночь на 13 мая. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах обороны.

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По данным собеседника, в результате атаки СБУ возник пожар на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле населенного пункта Старый Оскол Белгородской области. Также в Липецкой области загорелась электроподстанция "Елецкая" мощностью 500 кВт.

Около 04:00 по киевскому времени раздался взрыв в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал, что на территории Становлянского округа было якобы подавлено БпЛА, обломки которого упали на территории электроподстанции.

В то же время, пропагандисты опубликовали видео, на котором видно, как несколько беспилотников попадают в объект.

Приблизительно в то же время раздавались взрывы в Белгородской области, россияне сообщали об атаке беспилотников на нефтебазу. Видео и фото не распространяли.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.

В ночь на 10 мая в результате операции ГУР было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России.

В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.

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