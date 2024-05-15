Росіяни заявили про дронову атаку на нафтобазу у Ростовській області

Фото та відео з місця події росіяни не поширювали. Водночас губернатор Ростовської області визнав, що два дрони вдарили по нафтобазі

Нафтобаза (Ілюстративне фото/ресурс окупантів)

Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що в ніч проти 15 травня українські безпілотники атакували нафтобазу у Ростовській області.

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Губернатор Василь Голубєв підтвердив влучання двох дронів по об'єкту. Він стверджує, що займання внаслідок атаки не відбулося, жертв також немає.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БпЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, загоряння палива це не спричинило. Постраждалих немає", – написав Голубєв.

Фото та відео з місця події росіяни не поширювали.

Вночі також лунали вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Окупанти стверджують, що були влучання у районі аеродрому "Бельбек". LIGA.net звернулася за коментарем до представників Сил оборони і розвідки.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того самого дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії.

У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій і Липецькій областях Росії.

У ніч проти 13 травня дрони СБУ уразили електропідстанцію у Липецькій і нафтобазу у Бєлгородській областях РФ.

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