Вночі у Севастополі лунали вибухи, окупанти жалілися на удари по аеродрому Бельбек – відео

Аеродром ''Бельбек'' (Ілюстративне фото: Радіо Свобода/Planet)

В ніч проти 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, російські пропагандисти заявили про "масовану ракетну атаку" та влучання в районі військового аеродрому "Бельбек".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Близько 02:00 стало відомо про перший вибух, гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу протиповітряної оборони "по ворожих цілях". В той самий час Telegram-канали росіян повідомили, що Керченський міст було перекрито.

Згодом Развожаєв заявив, що кілька ракет було збито над акваторією Чорного моря і в районі аеродрому "Бельбек". Пізніше він повідомив, що рятувальники нібито загасили загоряння від падіння уламків в районі села Полюшко.

За даними місцевих Telegram-каналів, які посилаються на очевидців, вночі у Севастополі пролунало близько 20 вибухів.

Червоним на карті позначено осередки займань в районі летовища окупантів.

Фото: Firms

Ввечері 31 січня 2024 року в різних районах Криму лунали вибухи, в небі було видно сліди від ракет. Окупанти оголошували повітряну тривогу та перекривали Кримський міст.

Потім командувач Повітряних сил Олещук опублікував відео прильоту по захопленому росіянами аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Він заявив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром.

1 лютого колишня прессекретарка оперативного командування "Південь" Гуменюк заявила, що під час ракетного удару Сил оборони по летовищу "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів.

Дивіться також: У Підмосков'ї вчора загорілася електропідстанція військової частини ФСБ – відео