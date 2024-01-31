Бельбек. Командувач Повітряних сил показав відео удару, зазначив, що ЗСУ повернуться
Командувач Повітряних Сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму..
"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек!", — написав він.
Олещук зазначив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище.
Командувач подякував усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності.
Сьогодні надвечір у різних районах Криму лунали вибухи, у небі було видно сліди від ракет. Окупанти оголошували повітряну тривогу та перекривали Кримський міст.
Міноборони загарбників, як і завжди, заявило про нібито збиття всіх 17-ти українських ракет над Кримом, проте визнало, що уламки буцімто впали на території військової частини окупантів у районі населеного пункта Любимівка.
Утім, як випливає з відео та допису Олещука, було принаймні одне влучання в аеродром "Бельбек". Наприкінці відео також чути звук вибуху.
Летовище знаходиться на півдні тимчасово окупованого Криму поряд із Севастополем, відстань від "Бельбека" до найближчих контрольованих Україною територій складає близько 225 км:
- 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.
- Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст припинить існувати вже у 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.
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