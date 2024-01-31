Командувач Повітряних Сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму..

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"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек!", — написав він.

Олещук зазначив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище.

Командувач подякував усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності.

Сьогодні надвечір у різних районах Криму лунали вибухи, у небі було видно сліди від ракет. Окупанти оголошували повітряну тривогу та перекривали Кримський міст.

Міноборони загарбників, як і завжди, заявило про нібито збиття всіх 17-ти українських ракет над Кримом, проте визнало, що уламки буцімто впали на території військової частини окупантів у районі населеного пункта Любимівка.

Утім, як випливає з відео та допису Олещука, було принаймні одне влучання в аеродром "Бельбек". Наприкінці відео також чути звук вибуху.

Летовище знаходиться на півдні тимчасово окупованого Криму поряд із Севастополем, відстань від "Бельбека" до найближчих контрольованих Україною територій складає близько 225 км:

Карта: Deepstate

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст припинить існувати вже у 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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