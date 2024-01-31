Командующий Воздушными Силами Николай Олещук опубликовал видео взрывов на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

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"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек!", - написал он.

Олещук отметил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.

Командующий поблагодарил всех, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия.

Сегодня вечером в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.

Минобороны захватчиков, как и всегда, заявило о якобы сбитии всех 17 украинских ракет над Крымом, однако признало, что обломки якобы упали на территории воинской части оккупантов в районе населенного пункта Любимовка.

Впрочем, как следует из видео и сообщения Олещука, было по крайней мере одно попадание в аэродром "Бельбек". В конце видео также слышен звук взрыва.

Новость дополняется...

20 января начальник ГУР пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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