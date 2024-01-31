Бельбек. Командующий Воздушными силами показал видео удара, отметил, что ВСУ вернутся
Командующий Воздушными Силами Николай Олещук опубликовал видео взрывов на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек!", - написал он.
Олещук отметил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.
Командующий поблагодарил всех, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия.
Сегодня вечером в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.
Минобороны захватчиков, как и всегда, заявило о якобы сбитии всех 17 украинских ракет над Крымом, однако признало, что обломки якобы упали на территории воинской части оккупантов в районе населенного пункта Любимовка.
Впрочем, как следует из видео и сообщения Олещука, было по крайней мере одно попадание в аэродром "Бельбек". В конце видео также слышен звук взрыва.
Новость дополняется...
- 20 января начальник ГУР пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
- Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.
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