Посол Британии об уничтоженных 20% флота РФ: Что случилось в Черном море – победа Украины

Посол Британии в Украине Гаррис заявил, что в результате действий украинских военных – запад Черного моря открылся для украинского экспорта

Мартин Гаррис (Фото: British Embassy Kyiv)

Посол Британии в Украине Мартин Гаррис считает события 2023 года в Черном море настоящей победой Украины, которая имела геостратегический и экономический эффект. Тогда, по словам посла, Вооруженные Силы Украины разрушили практически 20% российского флота. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

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В декабре 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также заявлял, что Силам обороны удалось уничтожить 20% Черноморского флота РФ.

"Это очень большое достижение. Мы считаем, что ВСУ разрушили практически 20% российского флота. И вы также отогнали российский флот на 300 километров из Севастополя – в Новороссийск", – сказал он.

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По словам дипломата, в результате действий украинских военных – запад Черного моря открылся для украинского экспорта. Гаррис в частности отметил, что новый коридор работает, однако – это "не только зерновой коридор, это коридор для всех товаров украинской экономики".

Посол обратил внимание на то, что в результате этих событий, в 2023 году в Украине был рост экономики 4,8% – гораздо больше прогноза Международного валютного фонда.

"Это достижение ВСУ имело геостратегический и экономический эффект. Я думаю, что это был очень важный момент в 2023 году. То, что произошло в Черном море – это на самом деле победа Украины", – подытожил дипломат.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносил тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ПС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была так сильна детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Спикер ПС заявил, что удар по "Новочеркасску" уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил находившиеся поблизости портовую инфраструктуру и суда обеспечения.

28 декабря представитель ГУР Юсов заявил, что после спецопераций украинских Сил обороны и разведки для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

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