Феодосія. Авіація ЗСУ знищила великий десантний корабель "Новочеркаськ" — відео вибухів
Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії в ніч проти 26 грудня. Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Про це він повідомив у Telegram.
Близько 02:50 у місті пролунали вибухи, у порту почалася пожежа. Вже в районі 03:30 пролунав другий вибух, від якого у найближчих будинках вилетіли вікна.
Почалася детонація.
За словами Олещука, ВДК "Новочеркаськ" "вирушив слідом" за флагманом Чорноморського флоту РФ "Москва".
"Дякую пілотам Повітряних сил і всіх причетних за філігранну роботу. Надягайте штани і їдьте з нашого Криму, поки що не пізно", – заявив генерал.
Українські військові канали пишуть, що "Новочеркаськ" міг перевозити дрони-камікадзе Shahed-136, проте підтвердити цю інформацію поки що неможливо.
На відео, яке публікують російські пропагандисти, можна побачити момент вибухів та величезний "гриб". Увага, на записі є нецензурна лексика.
- 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.
- Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був уражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.
- 6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.
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