Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії в ніч проти 26 грудня. Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Про це він повідомив у Telegram.

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Близько 02:50 у місті пролунали вибухи, у порту почалася пожежа. Вже в районі 03:30 пролунав другий вибух, від якого у найближчих будинках вилетіли вікна.

Почалася детонація.

За словами Олещука, ВДК "Новочеркаськ" "вирушив слідом" за флагманом Чорноморського флоту РФ "Москва".

"Дякую пілотам Повітряних сил і всіх причетних за філігранну роботу. Надягайте штани і їдьте з нашого Криму, поки що не пізно", – заявив генерал.

ДОВІДКА "Новочеркаськ" (БДК-46) – великий десантний корабель проекту 775, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. "Новочеркаськ" (БДК-46) – великий десантний корабель проекту 775, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Українські військові канали пишуть, що "Новочеркаськ" міг перевозити дрони-камікадзе Shahed-136, проте підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

На відео, яке публікують російські пропагандисти, можна побачити момент вибухів та величезний "гриб". Увага, на записі є нецензурна лексика.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був уражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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