Буданов: Україна контролює Північ Чорного моря. Регулярно б'ємо по флоту і портах Росії

Буданов заявив, що у 2023 році відбулися перші українські висадки у Криму, хоча деякі вважали їх неможливими

Кирило Буданов (Фото: скриншот із відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна контролює північну частину Чорного моря та газодобувні платформи. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Monde.

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За його словами, морські експортні коридори, які мають важливе значення для економіки України, знову функціонують попри ризики.

Він зазначив, що Сили оборони регулярно атакують Чорноморський флот та порти росіян, а тому їм довелося переводити кораблі до інших портів.

Буданов заявив, що Москва намагається створити військово-морську базу в Очамчирі (окупована Росією грузинська Абхазія).

"У 2023 році відбулися перші висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча деякі вважали їх неможливими. Це дає надію ― особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", — сказав розвідник.

4 січня 2024 року Сили оборони уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора.

Це згодом підтвердили супутникові знімки.

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