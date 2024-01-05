Z-канали розігнали "смерть" Герасимова у Криму. Буданов не підтвердив
Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону не підтвердив інформацію про нібито загибель начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова внаслідок удару українських сил по тимчасово окупованому Криму 4 січня.
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4 січня, коли Сили оборони завдали низки ударів по військових об’єктах РФ на території півострова, низка російських Z-каналів розповсюдила інформацію про нібито ліквідацію Герасимова, який на момент атаки нібито знаходився в одному з командних пунктів поблизу Севастополя.
"Я не маю інформації, що підтверджує це", – прокоментував Буданов.
- 4 січня Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".
- Воєнні пропагандисти РФ стверджують, що під час удару нібито було ліквідовано високопоставлених офіцерів та спецпризначенців.
- У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму було уражено склади боєприпасів агресора.
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