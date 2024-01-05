Z-канали розігнали "смерть" Герасимова у Криму. Буданов не підтвердив

4 січня українські сили завдавали ударів по Криму, і в цей час воєнні пабліки РФ почали заявляти про нібито поранення або навіть загибель Герасимова

Кирило Буданов (Фото: скриншот із відео)

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону не підтвердив інформацію про нібито загибель начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова внаслідок удару українських сил по тимчасово окупованому Криму 4 січня.

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4 січня, коли Сили оборони завдали низки ударів по військових об’єктах РФ на території півострова, низка російських Z-каналів розповсюдила інформацію про нібито ліквідацію Герасимова, який на момент атаки нібито знаходився в одному з командних пунктів поблизу Севастополя.

"Я не маю інформації, що підтверджує це", – прокоментував Буданов.

4 січня Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

Воєнні пропагандисти РФ стверджують, що під час удару нібито було ліквідовано високопоставлених офіцерів та спецпризначенців.

У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму було уражено склади боєприпасів агресора.

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