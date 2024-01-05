Z-каналы разогнали "смерть" Герасимова в Крыму. Буданов не подтвердил
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона не подтвердил информацию о якобы гибели начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в результате удара украинских сил по временно оккупированному Крыму 4 января.
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4 января, когда Силы обороны нанесли ряд ударов по военным объектам РФ на территории полуострова, ряд российских Z-каналов распространил информацию о якобы ликвидации Герасимова, который на момент атаки якобы находился в одном из командных пунктов возле Севастополя.
"У меня нет информации, подтверждающей это", – прокомментировал Буданов.
- 4 января Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".
- Военные пропагандисты РФ утверждают, что при ударе якобы были ликвидированы высокопоставленные офицеры и спецназовцы.
- В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.
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