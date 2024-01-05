Z-каналы разогнали "смерть" Герасимова в Крыму. Буданов не подтвердил

4 января украинские силы наносили удары по Крыму, и в это время военные паблики РФ начали заявлять о якобы ранении или даже гибели Герасимова

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона не подтвердил информацию о якобы гибели начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в результате удара украинских сил по временно оккупированному Крыму 4 января.

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4 января, когда Силы обороны нанесли ряд ударов по военным объектам РФ на территории полуострова, ряд российских Z-каналов распространил информацию о якобы ликвидации Герасимова, который на момент атаки якобы находился в одном из командных пунктов возле Севастополя.

"У меня нет информации, подтверждающей это", – прокомментировал Буданов.

4 января Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

Военные пропагандисты РФ утверждают, что при ударе якобы были ликвидированы высокопоставленные офицеры и спецназовцы.

В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.

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