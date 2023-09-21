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Австралийский генерал: Герасимов – одна из крупнейших военных неудач современной России

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 23:43
Австралийский генерал: Герасимов – одна из крупнейших военных неудач современной России - Фото
Генерал Мик Райан (Фото: Michael J Barritt)

Начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов – "едва ли не самое худшее, что случалось с российской армией". Об этом в интервью LIGA.net заявил австралийский генерал-майор в отставке и военный эксперт Мик Райан.

"Герасимов – это одна из самых больших военных неудач современной российской истории", – сказал он.

По словам Райана, единственное, почему он до сих пор возглавляет генштаб РФ – "потому что Путину больше чем когда-либо нужны лояльные генералы".

Генерал-майор отметил, что Герасимов провалил все стоящие перед ним задачи, кроме его приближения к Путину.

"Он потерпел неудачу в трансформации российской армии. Он провалил первоначальное планирование вторжения в 2022 году. Он потерпел неудачу во время первой мобилизации в сентябре 2022 года. Ему не удалось наладить отношения со своими ключевыми генералами. Он позволил своим войскам совершать ужасные зверства против украинского народа "Единственное, в чем он преуспел – нейтрализация тех, кто его критикует, и его близость к президенту Путину", – сказал он.

  • The Wall Street Journal писал, что в планы вооруженного мятежа террористической Группы Вагнера и его главаря Пригожина входил захват министра обороны Шойгу и главы Генштаба Герасимова.
  • Представитель ГУР Юсов заявил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина потому, что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.

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Роман Тищенко
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Генштаб РФвойнавладимир путинАвстралиявалерий герасимовмик раян
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