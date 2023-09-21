Австралійський генерал: Герасимов – одна з найбільших військових невдач сучасної Росії

Начальник Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов – "чи не найгірше, що траплялося із російською армією". Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив австралійський генерал-майор у відставці та військовий експерт Мік Раян.

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"Герасимов – це одна з найбільших військових невдач сучасної російської історії", – сказав він.

За словами Раяна, єдине, чому він ще досі очолює генштаб РФ – "тому що Путіну більше, ніж будь-коли, потрібні лояльні генерали".

Генерал-майор зазначив, що Герасимов провалив всі задачі, які стояли перед ним, крім його наближення до Путіна.

"Він зазнав невдачі в трансформації російської армії. Він провалив початкове планування вторгнення у 2022 році. Він зазнав невдачі під час першої мобілізації у вересні 2022 року. Йому не вдалося налагодити відносини зі своїми ключовими генералами. Він дозволив своїм військам чинити жахливі звірства проти українського народу. Єдине, в чому він досяг успіху – нейтралізація тих, хто його критикує, і його близькість до президента Путіна", - сказав він.

The Wall Street Journal писав, що у плани збройного заколоту терористичної Групи Вагнера та його ватажка Пригожина входило захоплення міністра оборони Шойгу та голови Генштабу Герасимова.

Представник ГУР Юсов заявив, що спецслужби Заходу не можуть ліквідувати російського диктатора Путіна тому, що Росія залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур.

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