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Австралійський генерал: Герасимов – одна з найбільших військових невдач сучасної Росії

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 23:43
Австралійський генерал: Герасимов – одна з найбільших військових невдач сучасної Росії - Фото
Генерал Мік Раян (Фото: Michael J Barritt)

Начальник Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов – "чи не найгірше, що траплялося із російською армією". Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив австралійський генерал-майор у відставці та військовий експерт Мік Раян.

"Герасимов – це одна з найбільших військових невдач сучасної російської історії", – сказав він.

За словами Раяна, єдине, чому він ще досі очолює генштаб РФ – "тому що Путіну більше, ніж будь-коли, потрібні лояльні генерали". 

Генерал-майор зазначив, що Герасимов провалив всі задачі, які стояли перед ним, крім його наближення до Путіна. 

"Він зазнав невдачі в трансформації російської армії. Він провалив початкове планування вторгнення у 2022 році. Він зазнав невдачі під час першої мобілізації у вересні 2022 року. Йому не вдалося налагодити відносини зі своїми ключовими генералами. Він дозволив своїм військам чинити жахливі звірства проти українського народу. Єдине, в чому він досяг успіху – нейтралізація тих, хто його критикує, і його близькість до президента Путіна", - сказав він.

  • The Wall Street Journal писав, що у плани збройного заколоту терористичної Групи Вагнера та його ватажка Пригожина входило захоплення міністра оборони Шойгу та голови Генштабу Герасимова.
  • Представник ГУР Юсов заявив, що спецслужби Заходу не можуть ліквідувати російського диктатора Путіна тому, що Росія залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур.

Читайте також: 19 місяців потому. Три генерали Заходу – про Залужного, Герасимова, стратегію та сценарії

Роман Тищенко
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