Військові підтвердили ураження складів боєприпасів окупантів у Криму

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Збройні сили України підтвердили, що під час таки 4 січня по об'єктах армії РФ за Криму були вражені склади боєприпасів агресора.

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Підтверджено ураження 4 січня складів боєприпасів армії Росії біля села Першотравневе у тимчасово окупованому Криму.

Інфографіка – Стратком ЗСУ

Село Первомайське знаходиться в північній частині Криму дещо південніше Красноперекопська та на захід від Джанкоя.

Первомайське у Криму (Google Maps)

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4 січня, близько 15:00, Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Микола Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

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