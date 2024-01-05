Військові підтвердили ураження складів боєприпасів окупантів у Криму
Збройні сили України підтвердили, що під час таки 4 січня по об'єктах армії РФ за Криму були вражені склади боєприпасів агресора.
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Підтверджено ураження 4 січня складів боєприпасів армії Росії біля села Першотравневе у тимчасово окупованому Криму.
Село Первомайське знаходиться в північній частині Криму дещо південніше Красноперекопська та на захід від Джанкоя.
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- 4 січня, близько 15:00, Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Микола Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".
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