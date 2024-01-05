Военные подтвердили поражение складов боеприпасов оккупантов в Крыму

Иллюстративное изобржение (Фото - скриншот из видео)

Вооруженные силы Украины подтвердили, что во время таки 4 января по объектам армии РФ во временно Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.

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Подтверждено поражение 4 января складов боеприпасов армии России возле села Первомайское во временно оккупированном Крыму.

Инфографика – Стратком ВСУ

Село Первомайское находится в северной части Крыма несколько южнее Красноперекопска и к западу от Джанкоя.

Первомайское в Крыму (Google Maps)

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4 января, около 15:00, Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

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