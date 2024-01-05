Удар по россиянам в Крыму 4 января. Z-каналы пишут о потерях: офицеры ВС РФ и спецназовцы

Telegram-каналы Крыма и очевидцы писали о ряде скорых, двигавшихся в направлении Евпатории

Севастополь (Фото: ресурсы россиян)

Российские пропагандистские Telegram-каналы, часть из которых приближена к военному руководству страны-агрессора, утверждают, что в результате вчерашнего удара по командному пункту россиян в Крыму были ликвидированы высокопоставленные офицеры и спецназовцы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

4 января, около 15:00, Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

Z-каналы со ссылкой на источники в российских Генштабе и Минобороны заявили, что Украина запустила якобы 10 ракет на командный пункт, три из которых "попали точно в цель". По их данным, всего было ликвидировано 23 российских оккупанта, из них пятеро — высокопоставленных офицеров ВС РФ и девять спецназовцев.

Telegram-каналы Крыма и очевидцы писали о ряде скорых, которые двигались по направлению к Евпатории.

Информация требует проверки, поэтому LIGA.net обратилась за уточнениями к представителям украинских спецслужб. Они пока не комментируют данную информацию.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Представитель Главного управления разведки заявил, что после спецопераций украинских Сил обороны и разведки для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

На уничтоженном российском крупном десантном корабле "Новочеркасск" было ликвидировано 74 захватчика, свидетельствуют документы, полученные активистами "Кибер Сопротивления".

Смотрите также: Украинский морской дрон Sea Baby способен стрелять ракетами – видео