Центр спротиву: На ВДК "Новочеркаськ" ліквідовано 74 загарбників – документ головкома

Відомство припускає, що командуванню Військово-морським флотом РФ "не дуже до вподоби" політика Кремля з замовчування втрат

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

На знищеному російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" було ліквідовано 74 загарбники, свідчать документи, отримані активістами "Кібер Спротиву". Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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"Кібер Спротив" показало лист головнокомандувача Військово-морським флотом РФ Миколи Євменова, у документі загарбник пропонує оголосити траур у місті Новочеркаськ внаслідок смерті 74 окупантів.

Як зауважують активісти, лист вдалося перехопити завдяки контролю поштової скриньки російської пропагандистки Ксенії Гончарової (Шачіної) з телеканалу "Росія 1".

У документі загарбники підтверджують смерть більшості особового складу корабля, ще 27 загарбників отримали поранення.

Скриншот: ЦНС

ЦНС зауважує, що спочатку реліз, розісланий пресслужбою Чорноморського флоту РФ, опублікували більшість пропагандистських ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Проте згодом частина з сайтів видалили публікацію, але підтвердження, що такі дописи були, залишились в інтернеті назавжди, зауважує відомство.

Скриншот: ЦНС

Скриншот: ЦНС

Скриншот: ЦНС

"Схоже, що командуванню ВМФ РФ не дуже до вподоби політика Кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Бо наразі виглядає, що головком флоту Микола Євменов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом", – підсумовує Центр спротиву.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

Представник Головного управління розвідки заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць.

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