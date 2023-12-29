Центр сопротивления: На БДК "Новочеркасск" ликвидировано 74 захватчика – документ главкома

Ведомство предполагает, что командованию Военно-морским флотом РФ "не очень нравится" политика Кремля по умолчанию потерь

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

На уничтоженном российском большом десантном корабле "Новочеркасск" было ликвидировано 74 захватчика, свидетельствуют документы, полученные активистами "Кибер Сопротивления". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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"Кибер Сопротивление" показало письмо главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова, в документе захватчик предлагает объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 оккупантов.

Как отмечают активисты, письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика российской пропагандистки Ксении Гончаровой (Шачиной) с телеканала "Россия 1".

В документе захватчики подтверждают смерть большинства личного состава корабля, еще 27 захватчиков получили ранения.

Скриншот: ЦНС

ЦНС отмечает, что первоначально релиз, разосланный пресс-службой Черноморского флота РФ, опубликовали большинство пропагандистских ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Однако впоследствии часть сайтов удалили публикацию, но подтверждение, что такие сообщения были, остались в интернете навсегда, отмечает ведомство.

Скриншот: ЦНС

Скриншот: ЦНС

Скриншот: ЦНС

"Похоже, что командованию ВМФ РФ не очень нравится политика Кремля по умолчанию потерь и отношения к людям как к дешевому ресурсу. Потому что похоже, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством", – заключает Центр сопротивления.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была настолько сильная детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Представитель Главного управления разведки заявил, что после спецопераций украинских Сил обороны и разведки для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

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