Ігнат натякнув, що ВДК "Новочеркаськ" знищили не однією ракетою Storm Shadow

Відповідаючи на запитання, скількома ракетами можна було знищити російський корабель, Ігнат сказав: "Явно не одну запускають"

Storm Shadow (Фото з сайту виробника)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат натякнув ведучій Радіо Свободи, що українські пілоти могли вдарити по російському ВДК "Новочеркаськ" крилатими ракетами типу Storm Shadow.

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Журналістка згадала, що командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував українській авіації за знищення російського корабля, і попросила Ігната натякнути, які саме ракети використовували пілоти для удару по "Новочеркаську".

"Можу натякнути: крилаті", – сказав спікер ПС, додавши, що таких ракет, переданих західними союзниками, на озброєнні ЗСУ "не так вже й багато".

"У нас є Storm Shadow, у нас є SCALP. Звичайно, нам хотілося б ще німецькі ракети Taurus, але поки що маємо ось такі ракети на озброєнні", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, скількома ракетами можна було знищити російський корабель, Ігнат сказав: "Явно не одну запускають".

Відео наслідків удару по Феодосії можна подивитися тут.

Ігнат заявив, що на борту "Новочеркаська" точно були боєприпаси, можливо, "шахеди".

Він також спростував пропаганду ворога про те, що під час нічної атаки російська ППО нібито знищила два українських фронтових бомбардувальники Су-24М.

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