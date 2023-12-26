Росіяни кажуть, що знищили українські Су-24 вночі. Повітряні сили: Звичайно ж, неправда

Юрій Ігнат заявив, що інформація російської військової пропаганди не відповідає дійсності

Су-24 (Фото: Міноборони України)

Міноборони Росії відзвітувало про нібито знищення двох українських фронтових бомбардувальників Су-24М під час нічної атаки на Крим. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свободи спростував цю інформацію.

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Йдеться про епізод зі знищенням великого десантного корабля "Новочеркаськ", на якому росіяни перевозили якісь боєприпаси.

І командування Повітряних сил, і оборонне відомство ворога тоді зазначили, що "Новочеркаськ" було знищено українською авіацією. Міноборони РФ стверджує, що пуски ракет здійснювалися з українських Су-24М. Росіяни додали, що "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два літаки ЗСУ".

Відео наслідків удару по Феодосії можна подивитися тут.

Ігнат заявив, що інформація російської військової пропаганди не відповідає дійсності.

"Звісно, що Росія буде намагатися якось вкласти наївному населенню, яке не хоче думати головою, якісь "факти" про знищення української авіації. <...> Вірити цьому не варто", – сказав він.

4 листопада 2023 року стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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