Россияне говорят, что уничтожили украинские Су-24 ночью. Воздушные силы: Конечно, неправда

Юрий Игнат заявил, что информация российской военной пропаганды не соответствует действительности

Су-24 (Фото: Минобороны Украины)

Минобороны России отчиталось о якобы уничтожении двух украинских фронтовых бомбардировщиков Су-24М во время ночной атаки на Крым. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Радио Свободы опроверг эту информацию.

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Речь идет об эпизоде с уничтожением крупного десантного корабля "Новочеркасск", на котором россияне перевозили какие-то боеприпасы.

И командование Воздушных сил, и оборонное ведомство врага тогда отметили, что "Новочеркасск" был уничтожен украинской авиацией. Минобороны РФ утверждает, что пуски ракет производились с украинских Су-24М. Россияне добавили, что "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета ВСУ".

Видео последствий удара по Феодосии можно посмотреть здесь.

Игнат заявил, что информация российской военной пропаганды не соответствует действительности.

"Конечно, Россия будет пытаться как-то вложить наивному населению, которое не хочет думать головой, какие-то "факты" об уничтожении украинской авиации. <...> Верить этому не стоит", – сказал он.

4 ноября 2023 года стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Затока" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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