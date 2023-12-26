Игнат намекнул, что БДК "Новочеркасск" уничтожили не одной ракетой Storm Shadow
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат намекнул ведущей Радио Свободы, что украинские пилоты могли ударить по российскому БДК "Новочеркасск" крылатыми ракетами типа Storm Shadow.
Журналистка вспомнила, что командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинскую авиацию за уничтожение российского корабля, и попросила Игната намекнуть, какие именно ракеты использовали пилоты для удара по "Новочеркасску".
"Могу намекнуть: крылатые", – сказал спикер ВС, добавив, что таких ракет, переданных западными союзниками, на вооружении ВСУ "не так уж много".
"У нас есть Storm Shadow, у нас есть SCALP. Конечно, нам хотелось бы еще немецкие ракеты Taurus, но пока есть вот такие ракеты на вооружении", – сказал он.
Отвечая на вопрос, каким количеством ракет можно было уничтожить российский корабль, Игнат сказал: "Явно не одну запускают".
Видео последствий удара по Феодосии можно посмотреть здесь.
- Игнат заявил, что на борту "Новочеркасска" точно были боеприпасы, возможно, "шахеды".
- Он также опроверг пропаганду врага о том, что во время ночной атаки российская ПВО якобы уничтожила два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24М.
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