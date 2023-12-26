Игнат намекнул, что БДК "Новочеркасск" уничтожили не одной ракетой Storm Shadow

Отвечая на вопрос, каким количеством ракет можно было уничтожить российский корабль, Игнат сказал: "Явно не одну запускают"

Storm Shadow (Фото с сайта производителя)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат намекнул ведущей Радио Свободы, что украинские пилоты могли ударить по российскому БДК "Новочеркасск" крылатыми ракетами типа Storm Shadow.

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Журналистка вспомнила, что командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинскую авиацию за уничтожение российского корабля, и попросила Игната намекнуть, какие именно ракеты использовали пилоты для удара по "Новочеркасску".

"Могу намекнуть: крылатые", – сказал спикер ВС, добавив, что таких ракет, переданных западными союзниками, на вооружении ВСУ "не так уж много".

"У нас есть Storm Shadow, у нас есть SCALP. Конечно, нам хотелось бы еще немецкие ракеты Taurus, но пока есть вот такие ракеты на вооружении", – сказал он.

Отвечая на вопрос, каким количеством ракет можно было уничтожить российский корабль, Игнат сказал: "Явно не одну запускают".

Видео последствий удара по Феодосии можно посмотреть здесь.

Игнат заявил, что на борту "Новочеркасска" точно были боеприпасы, возможно, "шахеды".

Он также опроверг пропаганду врага о том, что во время ночной атаки российская ПВО якобы уничтожила два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24М.

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