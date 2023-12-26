Генштаб вніс ВДК "Новочеркаськ" та понад 1000 окупантів до списку втрат армії Росії за добу

З початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували 354 960 російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 1010 осіб та понад 100 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 98 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни:

– особового складу – 354 960 (+1010);

– танків – 5899 (+22);

– бойових броньованих машин – 10 956 (+37);

– артилерійських систем – 8366 (+19);

– РСЗВ – 934;

– засобів ППО – 614 (+1);

– літаків – 329 (+2);

– вертольотів – 324;

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22);

– крилатих ракет – 1618 (+1);

– кораблів/катерів – 23 (+1);

– підводних човнів – 1;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 109 (+34);

– спеціальної техніки – 1239 (+5).

22 грудня 2023 року командувач Повітряних сил заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у застосуванні авіації.

У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

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