Генштаб вніс ВДК "Новочеркаськ" та понад 1000 окупантів до списку втрат армії Росії за добу
Російська армія втратила 1010 осіб та понад 100 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 98 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни:
– особового складу – 354 960 (+1010);
– танків – 5899 (+22);
– бойових броньованих машин – 10 956 (+37);
– артилерійських систем – 8366 (+19);
– РСЗВ – 934;
– засобів ППО – 614 (+1);
– літаків – 329 (+2);
– вертольотів – 324;
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22);
– крилатих ракет – 1618 (+1);
– кораблів/катерів – 23 (+1);
– підводних човнів – 1;
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 109 (+34);
– спеціальної техніки – 1239 (+5).
- 22 грудня 2023 року командувач Повітряних сил заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у застосуванні авіації.
- У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.
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