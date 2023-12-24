ЗСУ: У росіян "затишшя" після збиття одразу трьох Су-34. Вивчають, що то було

Збиття одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – наразі спостерігається певне затишшя у використанні окупантами авіації. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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"Суттєво відбилося [збиття трьох літаків на подальшій активності армії РФ у повітрі]. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб", – сказала Гуменюк.

Перед цим, за її словами, був період, коли погода не дозволяла ворогу застосовувати такий спосіб повітряного тиску. Потім, використавши "найменше погодне віконце", росіяни намагались "надолужити" втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів, наголосила вона.

"Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо", – сказала Гуменюк.

22 грудня командувач Поітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

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