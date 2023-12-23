Повітряні сили натякнули, що три Су-34 під Херсоном збили з Patriot. Згадали Путіна

Система Patriot (Фото: Міноборони Польщі)

У командуванні Повітряних сил натякнули, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були збиті 22 грудня із системи протиповітряної оборони Patriot.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Командувач ПС Микола Олещук опублікував висловлювання диктатора Володимира Путіна від 22 грудня 2022 року, коли глава Кремля говорив, що Росія "пощелкает" системи Patriot.

"Збіг? Не думаю", — написав генерал.

Також підтримав командувача спікер ПС Юрій Ігнат, який виставив знімок із пусковою установкою Patriot.

"Відчув ще вчора, що моє свято наближається", — заявив військовий.

ДОВІДКА Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах.



За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах.За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.

22 грудня Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.

Читайте також: Зеленський підтвердив, що три російські Су-34 збили в Херсонській області