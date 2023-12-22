Зеленський підтвердив, що три російські Су-34 збили у Херсонській області

Він додав, що жоден із російських льотчиків не залишиться непокараним

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення підтвердив, що українська протиповітряна оборона збила три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

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"Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські "сушки". На південному напрямку – на нашій Херсонщині. Результат наших Повітряних сил та безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади", – сказав глава держави.

Він додав, що жоден із російських льотчиків не залишиться непокараним.

Українські та російські канали, наближені до війська обох країн, стверджували, що Су-34 летіли бомбардувати плацдарм Сил оборони у Кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Спікер ПС Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що не розкриватиме засоби, якими вразили Су-34, хоча військова пропаганда ворога стверджує, що було застосовано ЗРК Patriot.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25. 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.

20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 в районі Авдіївки.

29 жовтня під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.

30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – шостий знищений літак із 10 жовтня.

2 листопада Сили оборони знищили ще один Су-25 – уже сьомий.

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