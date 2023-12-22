Японія передасть США ракети для Patriot. Це допоможе Україні отримати більше цих ЗРК

Йдеться про ракети PAC-2 і PAC-3, які здатні перехоплювати балістичні цілі

Пускові установки ЗРК Patriot (Фото: Міноборони Польщі)

Уряд Японії вирішив передати США ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot, заявив на брифінгу радник із питань національної безпеки Джейк Салліван. Таким чином американські союзники зможуть спрямувати більше засобів протиповітряної оборони Україні.

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Йдеться про ракети PAC-2 і PAC-3, які здатні перехоплювати балістичні цілі, писала раніше газета The Washington Post.

"Це рішення сприятиме безпеці Японії, світу і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, гарантуючи, що Збройні сили США у тісній співпраці з Силами самооборони Японії продовжуватимуть підтримувати надійний потенціал стримування і реагування", – сказав він.

Японія упродовж років дотримувалася заборони на експорт летальних озброєнь, а сьогодні, 22 грудня, уряд країни послабив ці правила. Таке рішення дозволить Токіо здійснити свій перший експорт летальної військової техніки у 2024 році.

Своєю чергою це дасть США "гнучкість" у надсиланні більшої кількості засобів ППО в Україну.

BBC пише, що президент США Джо Байден порушував питання про постачання ракет на останній зустрічі із премʼєр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

13 листопада 2023 року посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Україна отримає ще кілька нових систем протиповітряної оборони Patriot, проте він не назвав кількість.

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