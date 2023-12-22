Японія передасть США ракети для Patriot. Це допоможе Україні отримати більше цих ЗРК
Уряд Японії вирішив передати США ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot, заявив на брифінгу радник із питань національної безпеки Джейк Салліван. Таким чином американські союзники зможуть спрямувати більше засобів протиповітряної оборони Україні.
Йдеться про ракети PAC-2 і PAC-3, які здатні перехоплювати балістичні цілі, писала раніше газета The Washington Post.
"Це рішення сприятиме безпеці Японії, світу і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, гарантуючи, що Збройні сили США у тісній співпраці з Силами самооборони Японії продовжуватимуть підтримувати надійний потенціал стримування і реагування", – сказав він.
Японія упродовж років дотримувалася заборони на експорт летальних озброєнь, а сьогодні, 22 грудня, уряд країни послабив ці правила. Таке рішення дозволить Токіо здійснити свій перший експорт летальної військової техніки у 2024 році.
Своєю чергою це дасть США "гнучкість" у надсиланні більшої кількості засобів ППО в Україну.
BBC пише, що президент США Джо Байден порушував питання про постачання ракет на останній зустрічі із премʼєр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
- 13 листопада 2023 року посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.
- 14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Україна отримає ще кілька нових систем протиповітряної оборони Patriot, проте він не назвав кількість.
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