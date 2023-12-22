Япония передаст США ракеты для Patriot. Это поможет Украине получить больше этих ЗРК

Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3, которые способны перехватывать баллистические цели

Пусковые установки ЗРК Patriot (Фото: Минобороны Польши)

Правительство Японии решило передать США ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, заявил на брифинге советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом, американские союзники смогут направить больше средств противовоздушной обороны Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3, способных перехватывать баллистические цели, писала на днях газета The Washington Post.

"Данное решение будет способствовать безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что Вооруженные силы США в тесном сотрудничестве с Силами самообороны Японии будут продолжать поддерживать надежный потенциал сдерживания и реагирования", – сказал он.

Япония годы соблюдала запрет на экспорт летальных вооружений, а сегодня, 22 декабря, правительство страны ослабило эти правила. Такое решение позволит Токио осуществить свой первый экспорт летальной военной техники в 2024 году.

В свою очередь это даст США "гибкость" в направлении большего количества средств ПВО в Украину.

BBC пишет, что президент США Джо Байден поднимал вопрос о поставках ракет на последней встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

13 ноября 2023 года посол Германии в Украине Егерь заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.

14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot, но он не назвал количество.

Читайте также: Patriot себя показал: уже сбито 15 "кинжалов" и десятки других ракет – Игнат