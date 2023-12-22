Япония передаст США ракеты для Patriot. Это поможет Украине получить больше этих ЗРК
Правительство Японии решило передать США ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, заявил на брифинге советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом, американские союзники смогут направить больше средств противовоздушной обороны Украине.
Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3, способных перехватывать баллистические цели, писала на днях газета The Washington Post.
"Данное решение будет способствовать безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что Вооруженные силы США в тесном сотрудничестве с Силами самообороны Японии будут продолжать поддерживать надежный потенциал сдерживания и реагирования", – сказал он.
Япония годы соблюдала запрет на экспорт летальных вооружений, а сегодня, 22 декабря, правительство страны ослабило эти правила. Такое решение позволит Токио осуществить свой первый экспорт летальной военной техники в 2024 году.
В свою очередь это даст США "гибкость" в направлении большего количества средств ПВО в Украину.
BBC пишет, что президент США Джо Байден поднимал вопрос о поставках ракет на последней встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
- 13 ноября 2023 года посол Германии в Украине Егерь заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.
- 14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot, но он не назвал количество.
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