Зеленський: Взимку Україна буде оснащена ще декількома системами Patriot

На пресконференції за підсумками 2023 року президент розповів про додаткові кілька систем Patriot, які будуть захищати Україну взимку

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Україна отримає ще декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot, однак він не назвав кількість. Про це стало відомо з пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.

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Президент заявив, що нещодавно у нього та його команди було важливе відрядження, за підсумками якого Україна отримає новий пакет допомоги, де буде кілька систем Patriot та ЗРК NASAMS.

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"Кілька, не буду казати кількість, систем Patriot будуть в Україні захищати нашу державу взимку. Це важливо. Обіцяв не говорити кількість, допоки не будуть захищати, але хочу подякувати партнерам. І Patriot і NASAMS, потужний новий пакет, і це важливо", – наголосив Зеленський.