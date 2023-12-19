Зеленський: Взимку Україна буде оснащена ще декількома системами Patriot
Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Україна отримає ще декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot, однак він не назвав кількість. Про це стало відомо з пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.
Президент заявив, що нещодавно у нього та його команди було важливе відрядження, за підсумками якого Україна отримає новий пакет допомоги, де буде кілька систем Patriot та ЗРК NASAMS.
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"Кілька, не буду казати кількість, систем Patriot будуть в Україні захищати нашу державу взимку. Це важливо. Обіцяв не говорити кількість, допоки не будуть захищати, але хочу подякувати партнерам. І Patriot і NASAMS, потужний новий пакет, і це важливо", – наголосив Зеленський.