Зеленский: Зимой Украина будет оснащена еще несколькими системами Patriot
Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot, однако он не назвал количество. Об этом стало известно с пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.
Президент заявил, что недавно у него и его команды была важная командировка, по итогам которой Украина получит новый пакет помощи, где будет несколько систем Patriot и ЗРК NASAMS.
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"Несколько, не буду говорить количество, систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой. Это важно. Обещал не говорить количество, пока не будут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot и NASAMS, мощный новый пакет, и это важно", – подчеркнул Зеленский.