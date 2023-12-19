Зеленский: Зимой Украина будет оснащена еще несколькими системами Patriot

На пресс-конференции по итогам 2023 года президент рассказал о дополнительных нескольких системах Patriot, которые будут защищать Украину зимой.

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot, однако он не назвал количество. Об этом стало известно с пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.

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Президент заявил, что недавно у него и его команды была важная командировка, по итогам которой Украина получит новый пакет помощи, где будет несколько систем Patriot и ЗРК NASAMS.

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"Несколько, не буду говорить количество, систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой. Это важно. Обещал не говорить количество, пока не будут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot и NASAMS, мощный новый пакет, и это важно", – подчеркнул Зеленский.