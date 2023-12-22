Зеленский подтвердил, что три российских Су-34 сбили в Херсонской области

Он добавил, что ни один из российских летчиков не останется безнаказанным

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения подтвердил, что украинская противовоздушная оборона сбила три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.

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"Благодарю наших воинов, которые уничтожили сразу три российские "сушки". На южном направлении – в нашей Херсонской области. Результат наших Воздушных сил и непосредственно Одесской зенитной ракетной бригады", – сказал глава государства.

Он добавил, что ни один из российских летчиков не останется безнаказанным.

Украинские и российские каналы, приближенные к армии обеих стран, утверждали, что Су-34 летели бомбить плацдарм Сил обороны в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Спикер ВС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что не будет раскрывать средства, которыми поразили Су-34, хотя военная пропаганда врага утверждает, что применили ЗРК Patriot.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25. 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.

20 октября появилось видео уничтожение днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.

29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.

30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.

2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.

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