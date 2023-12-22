Z-канали показали фото одного зі збитих на півдні Су-34. Кажуть про нібито ЗРК Patriot

Офіційної інформації про те, де стався епізод, немає. Хоча ресурси, наближені до українських та російських військових, кажуть про лівобережжя Херсонщини

Фото: ресурси російської пропаганди

Російські військові пропагандисти підтвердили збиття трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 на півдні та опублікували фото, як стверджується, з місця приземлення та евакуації одного з пілотів армії РФ.

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Про епізод заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила три бомбардувальники за один раз.

Спікер ПС Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що не розкриватиме засоби, якими вразили Су-34, хоча військова пропаганда ворога стверджує, що було застосовано ЗРК Patriot.

Невідомо, де саме відбувся епізод, хоча українські та російські канали, наближені до війська обох країн, стверджують, що Су-34 нібито летіли бомбардувати плацдарм Сил оборони у Кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25. 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.

20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 в районі Авдіївки.

29 жовтня під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.

30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – шостий знищений літак із 10 жовтня.

2 листопада Сили оборони знищили ще один Су-25 – уже сьомий.

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