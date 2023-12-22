Z-каналы показали фото одного из сбитых на юге Су-34. Говорят о якобы ЗРК Patriot

Официальной информации о месте происшествия нет. Ресурсы, приближенные к украинским и российским военным, говорят о левобережье Херсонской области

Фото: ресурсы российской пропаганды

Российские военные пропагандисты подтвердили сбивание трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 на юге и опубликовали фото, как утверждается, с места приземления и эвакуации одного из пилотов армии РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Об эпизоде заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила три бомбардировщика за один раз.

Спикер ПС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что не будет раскрывать средства, которыми поразили Су-34, хотя военная пропаганда врага утверждает, что было применено ЗРК Patriot.

Неизвестно, где именно произошел эпизод, хотя украинские и российские каналы, приближенные к армии обеих стран, утверждают, что Су-34 якобы летели бомбить плацдарм Сил обороны в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области.

10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25. 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.

20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.

29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.

30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.

2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.

Читайте также: Оккупанты ошибочно сбили собственный Су-25, пилот погиб – Воздушные силы