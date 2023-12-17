Окупанти помилково збили власний Су-25, пілот загинув – Повітряні Сили

Командувач Повітряних сил ЗСУ привітав російських зенітників, які збили свій же штурмовик, з "чіткими та злагодженими діями"

Штурмовик СУ-25 (Фото - Wikipedia)

Російські окупанти помилково збили власний Су-25, пілот загинув. Інформацію, яка спочатку з'явилася у соцмережах росіян, підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук процитував повідомлення в російських соцмережах про загибель пілота Су-25 і додав, що може "впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик".

"Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати!" – написав Олещук.

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.