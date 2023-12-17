Оккупанты по ошибке сбили собственный Су-25, пилот погиб – Воздушные Силы

Командующий Воздушными силами ВСУ поздравил российских зенитчиков, которые сбили свой же штурмовик, с "четкими и слаженными действиями"

Штурмовик СУ-25 (Фото - Wikipedia)

Российские оккупанты по ошибке сбили собственный Су-25, пилот погиб. Информацию, которая первоначально появилась в соцсетях россиян, подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук процитировал сообщение в российских соцсетях о гибели пилота Су-25 и добавил, что может "уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик".

"Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать!" – написал Олещук.

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.