Оккупанты по ошибке сбили собственный Су-25, пилот погиб – Воздушные Силы
Российские оккупанты по ошибке сбили собственный Су-25, пилот погиб. Информацию, которая первоначально появилась в соцсетях россиян, подтвердили в Воздушных силах ВСУ.
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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук процитировал сообщение в российских соцсетях о гибели пилота Су-25 и добавил, что может "уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик".
"Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать!" – написал Олещук.
СПРАВКАСу-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
- 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
- 20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.
- 29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.
- 30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.
- 2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.