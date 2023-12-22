"Вечного полета, "братья". На півдні ЗСУ збили відразу три російські бомбардувальники Су-34
Українські сили протиповітряної оборони збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку 22 грудня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, опівдні на півдні ППО збила три Су-34 за один раз.
"Вночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" отримали послання від окупантів: "Сдохните, суки". Чудова ідея. Ось вам наша відповідь. Вечного полета, "братья", – заявив генерал.
Яким саме озброєнням було збито ворожі літаки, поки що невідомо. Спікер ПС Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що не розкриватиме засоби, якими вразили Су-34.
Точна ділянка фронту невідома, проте український канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими, написав, що Су-34 нібито летіли бомбардувати плацдарм Сил оборони у Кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
- 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25. 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.
- 20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 в районі Авдіївки.
- 29 жовтня під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.
- 30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – шостий знищений літак із 10 жовтня.
- 2 листопада Сили оборони знищили ще один Су-25 – уже сьомий.
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