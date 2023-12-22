"Вечного полета, братья". На юге ВСУ сбили сразу три российских бомбардировщика Су-34

В полдень 22 декабря на южном направлении Силы обороны сбили три российских бомбардировщика Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении 22 декабря. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в полдень на юге ПВО сбила три Су-34 за один раз.

"Ночью 22 декабря 2023 на куске сбитого "шахеда" получили послание от оккупантов: "сдохните, суки". Великолепная идея. Вот вам наш ответ. Вечного полета "братья", — заявил генерал.

Каким именно вооружением были сбиты вражеские самолеты, пока неизвестно. Спикер ВС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что не будет раскрывать средства, которые поразили Су-34.

Точный участок фронта неизвестен, однако украинский канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными, написал, что Су-34 якобы летели бомбить плацдарм Сил обороны в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области.

СПРАВКА Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25. 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.

20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.

29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.

30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.

2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.

Читайте также: Оккупанты по ошибке сбили собственный Су-25, пилот погиб – Воздушные Силы