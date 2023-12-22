"Вечного полета, братья". На юге ВСУ сбили сразу три российских бомбардировщика Су-34
Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении 22 декабря. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
По его словам, в полдень на юге ПВО сбила три Су-34 за один раз.
"Ночью 22 декабря 2023 на куске сбитого "шахеда" получили послание от оккупантов: "сдохните, суки". Великолепная идея. Вот вам наш ответ. Вечного полета "братья", — заявил генерал.
Каким именно вооружением были сбиты вражеские самолеты, пока неизвестно. Спикер ВС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что не будет раскрывать средства, которые поразили Су-34.
Точный участок фронта неизвестен, однако украинский канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными, написал, что Су-34 якобы летели бомбить плацдарм Сил обороны в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25. 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
- 20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.
- 29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.
- 30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.
- 2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.
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