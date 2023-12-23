Воздушные силы намекнули, что три Су-34 под Херсоном сбили из Patriot. Упомянули Путина
Система Patriot (Фото: Минобороны Польши)

В командовании Воздушных сил намекнули, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были сбиты 22 декабря из системы противовоздушной обороны Patriot. 

Командующий ВС Николай Олещук опубликовал высказывание диктатора Владимира Путина от 22 декабря 2022 года, когда глава Кремля говорил, что Россия "пощелкает" системы Patriot.

"Совпадение? Не думаю", — написал генерал.

Воздушные силы намекнули, что три Су-34 под Херсоном сбили из Patriot. Упомянули Путина

Также поддержал командующего спикер ВС Юрий Игнат, который выставил снимок с пусковой установкой Patriot.

"Почувствовал еще вчера, что мой праздник приближается", — заявил военный.

Воздушные силы намекнули, что три Су-34 под Херсоном сбили из Patriot. Упомянули Путина
СПРАВКА
Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.
  • 22 декабря Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
  • Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.
  • Игнат о трех cбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику. 

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