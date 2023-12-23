Воздушные силы намекнули, что три Су-34 под Херсоном сбили из Patriot. Упомянули Путина

Командующий Воздушных сил Николай Олещук упомянул фразу Путина о том, что Россия "пощелкает" Patriot

Система Patriot (Фото: Минобороны Польши)

В командовании Воздушных сил намекнули, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были сбиты 22 декабря из системы противовоздушной обороны Patriot.

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Командующий ВС Николай Олещук опубликовал высказывание диктатора Владимира Путина от 22 декабря 2022 года, когда глава Кремля говорил, что Россия "пощелкает" системы Patriot.

"Совпадение? Не думаю", — написал генерал.

Также поддержал командующего спикер ВС Юрий Игнат, который выставил снимок с пусковой установкой Patriot.

"Почувствовал еще вчера, что мой праздник приближается", — заявил военный.

СПРАВКА Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.



По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

22 декабря Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

Игнат о трех cбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику.

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