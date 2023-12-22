Игнат о трех cбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику
Российские самолеты Су-34, три из которых были сегодня сбиты в результате операции Воздушных сил, одни из самых современных и дорогих машин в армии РФ. Об этом сказал спикер ВС Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Игнат отметил, что Российские истребители-бомбардировщики Су-34 "давно не появлялись в статистике потерь" страны-агрессора, их уничтожение стало результатом проведения "спланированной операции".
"Очередная отлично спланированная операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству. На этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было", – сказал Игнат.
Спикер ВС оценил стоимость такого боевого самолета "не менее чем в $50 млн".
"Это самая низкая оценка, истребители – это авиационные комплексы, чрезвычайно технологичная вещь", – подчеркнул он.
Он также отметил, что у России остаются еще десятки таких самолетов, их производство в стране-агрессоре продолжается.
Об уничтожении сразу трех российских Су-34 сегодня заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что не будет раскрывать, чем именно сбили Су-34. Военная пропаганда врага утверждает, что для этого были применены ЗРК Patriot.
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25. 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
- 20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.
- 29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.
- 30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.
- 2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.
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