"Где-то прозевали". Пивненко прокомментировал коррупционные скандалы в Нацгвардии
Национальная гвардия будет способствовать расследованию уголовных производств, связанных с коррупцией среди своих военных. Об этом в интервью "Мы – Украина" сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.
Он отметил, что Нацгвардия – серьезная структура с большим бюджетом. Ежедневно НГУ объявляет около 100 тендеров.
"Это нужно мониторить? Конечно, это нужно. Созданы специальные программы, программисты написали защитные, скажем так, рычаги и подсвечивание того, что где-то есть проблема", — рассказал Пивненко, добавив, что это все новое.
Ситуация показала, что нужно очень внимательно заниматься "этими бюджетными историями", подчеркнул он.
"Мы, со своей стороны, всегда готовы к сотрудничеству, по разным направлениям, не важно, что это <…> Где-то прозевали – будем заниматься тем, чтобы так сделать, чтобы, согласно закону они ответили за свои поступки, если таковые будут. А мы больше таких вещей не допустили", — сказал командующий НГУ.
По его словам, было создано Управление контроля за служебной (боевой) деятельностью, а со следующего года заработают три новых управления, которые будут в главном управлении. И они будут заниматься конкретно закупками.
Пивненко отметил, что новое управление уже позволило сэкономить около 290 млн грн бюджетных средств, предупредив расходы, которые были завышены.
- 10 мая 2025 года МВД сообщило об отстранении шестерых чиновников Нацгвардии. Ряд украинских медиа писал, что НАБУ второй день подряд якобы проводит обыски в НГУ, в частности у Пивненко.
- 2 августа НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачении масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военные НГУ.
- 5 августа Клименко сообщил, что решение о закупках в Нацгвардии будет принимать специальная единая комиссия, а в тылу сократят сотни должностей.
