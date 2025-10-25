"Где-то прозевали". Пивненко прокомментировал коррупционные скандалы в Нацгвардии

В НГУ в 2026 году появятся новые управления, которые будут отвечать за закупки, заявил Александр Пивненко

Александр Пивненко (Фото: МВД)

Национальная гвардия будет способствовать расследованию уголовных производств, связанных с коррупцией среди своих военных. Об этом в интервью "Мы – Украина" сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Он отметил, что Нацгвардия – серьезная структура с большим бюджетом. Ежедневно НГУ объявляет около 100 тендеров.

"Это нужно мониторить? Конечно, это нужно. Созданы специальные программы, программисты написали защитные, скажем так, рычаги и подсвечивание того, что где-то есть проблема", — рассказал Пивненко, добавив, что это все новое.

Ситуация показала, что нужно очень внимательно заниматься "этими бюджетными историями", подчеркнул он.

"Мы, со своей стороны, всегда готовы к сотрудничеству, по разным направлениям, не важно, что это <…> Где-то прозевали – будем заниматься тем, чтобы так сделать, чтобы, согласно закону они ответили за свои поступки, если таковые будут. А мы больше таких вещей не допустили", — сказал командующий НГУ.

По его словам, было создано Управление контроля за служебной (боевой) деятельностью, а со следующего года заработают три новых управления, которые будут в главном управлении. И они будут заниматься конкретно закупками.

Пивненко отметил, что новое управление уже позволило сэкономить около 290 млн грн бюджетных средств, предупредив расходы, которые были завышены.

10 мая 2025 года МВД сообщило об отстранении шестерых чиновников Нацгвардии. Ряд украинских медиа писал, что НАБУ второй день подряд якобы проводит обыски в НГУ, в частности у Пивненко.

2 августа НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачении масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военные НГУ.

5 августа Клименко сообщил, что решение о закупках в Нацгвардии будет принимать специальная единая комиссия, а в тылу сократят сотни должностей.