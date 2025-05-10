МВД отстранило от должностей шестерых должностных лиц Нацгвардии

Нацгвардия (Иллюстративное фото: Новинарня)

От должностей отстранены шесть чиновников руководящего звена Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что МВД оказывает полное содействие следствию.

Ранее ряд медиа, в частности ZN.ua, со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро 10 мая второй день подряд якобы проводит обыски в НГУ.

Сообщается, что якобы открыто уголовное производство по трем статьям: присвоение имущества, отмывание доходов и получение взятки.

По неофициальным данным, обыски могли пройти у:

→ командующего Нацгвардией бригадного генерала Александра Пивненко;

→ директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко;

→ директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского;

→ заместителя директора Департамента логистики – начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатынца;

→ начальника управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза;

→ начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковника Владимира Федоровского.

Редакция LIGA.net обратилась за комментариями в НАБУ и Нацгвардию. В Нацгвардии ответили, что комментировать это могут только соответствующие органы, производящие обыск, а в НАБУ заявили, что не располагают информацией по этому поводу.