Малюк уволил топ-чиновника Лойфа после расследования журналистов – пресс-служба СБУ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уволил с должности спецслужащего Анатолия Лойфа. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.
"Анатоль Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины", – говорится в комментарии.
Лойф был назначен на должность в 2024 году после увольнения Артема Шила. С тех пор он несколько раз являлся фигурантом журналистских расследований.
В мае 2024 года Слідство.Інфо выяснило, что мать главы экономического управления СБУ "заработала" более 1 млн гривен и стала обладательницей элитной недвижимости. Женщина официально работала преподавательницей закарпатского медицинского колледжа.
После расследования Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни чиновника.
А в расследовании Украинской правды от 9 мая 2025 года сообщалось, что Лойф и еще несколько служащих СБУ праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
- 12 февраля сообщалось, что Малыш задержал высокопоставленную "крысу" России в СБУ. Речь идет о руководителе Штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрии Козюре.
- 3 апреля Кличко уволил семерых чиновников КГГА после коррупционного скандала.
- 17 апреля сообщалось, что бывший директор НАБУ Сытник попал под сокращение в Агентстве оборонных закупок.