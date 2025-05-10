Малюк звільнив топчиновника Лойфа після розслідування журналістів – пресслужба СБУ

Лойфа було призначено на посаду у 2024 році замість Артема Шила

Анатолій Лойф (Фото: Слідство.Інфо)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк звільнив з посади спецслужбовця Анатолія Лойфа. Про це LIGA.net повідомили в пресслужбі СБУ.

"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням Голови Служби безпеки України", – йдеться в коментарі.

Лойфа було призначено на посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. З того часу він кілька разів був фігурантом журналістських розслідувань.

У травні 2024 року Слідство.Інфо з'ясувало, що мати голови економічного управління СБУ "заробила" понад 1 млн гривень та стала володаркою елітної нерухомості. Жінка офіційно працювала викладачкою закарпатського медичного коледжу.

Після розслідування Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя посадовця.

А в розслідуванні Української правди від 9 травня 2025 року повідомлялося, що Лойф та ще кілька службовців СБУ святкували день народження Костянтина Коломійця, який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.