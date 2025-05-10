МВС відсторонило від посад шістьох посадовців Нацгвардії

Нацгвардія (Ілюстративне фото: Новинарня)

Від посад відсторонено шістьох посадовців керівної ланки Нацгвардії України. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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"Шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МВС надає повне сприяння слідству.

Раніше ряд медіа, зокрема ZN.ua, із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах повідомили, що Національне антикорупційне бюро 10 травня другий день поспіль нібито проводить обшуки в НГУ.

Повідомляється, що нібито відкрито кримінальне провадження за трьома статтями: привласнення майна, відмивання доходів та одержання хабаря.

За неофіційними даними, обшуки могли відбутися у:

→ командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

→ директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

→ директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

→ заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

→ начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;

→ начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Редакція LIGA.net звернулася за коментарями до НАБУ та Нацгвардії. У Нацгвардії відповіли, що коментувати це можуть лише відповідні органи, які проводять обшук, а в НАБУ заявили, що не мають інформації з цього приводу.