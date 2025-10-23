Переводы между ВСУ и Нацгвардией заработали в Армия+
В приложении для украинских защитников Армия+ теперь можно подать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Национальной гвардией. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Он отметил, что после подачи рапорта командир должен в течение 48 часов ответить "да" или "нет", а если этого не происходит, то перевод подтверждается автоматически.
"Далее – проверка кадровой службы (до 7 дней) и еще максимум 30 дней – до приказа о переводе", – говорится в сообщении.
Соответствующий рапорт подается в разделе "Изменение места службы".
К заявлению необходимо приложить копию военного билета или удостоверения офицера или служебного удостоверения Нацгвардии, а также рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод.
"Важно: перевод из боевых частей в тыл – только по заключению военно-врачебной комиссии, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья", – подчеркнул Клименко.
- Ранее, 1 октября, правительство одобрило ряд решений по упрощению перевода военнослужащих в другие воинские части.
Комментарии (0)