Переводы между ВСУ и Нацгвардией заработали в Армия+

Электронный документ на смену места службы между Вооруженными Силами и НГУ теперь можно подать в государственном приложении

Иллюстративное фото: Depositphotos

В приложении для украинских защитников Армия+ теперь можно подать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Национальной гвардией. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что после подачи рапорта командир должен в течение 48 часов ответить "да" или "нет", а если этого не происходит, то перевод подтверждается автоматически.

"Далее – проверка кадровой службы (до 7 дней) и еще максимум 30 дней – до приказа о переводе", – говорится в сообщении.

Соответствующий рапорт подается в разделе "Изменение места службы".

К заявлению необходимо приложить копию военного билета или удостоверения офицера или служебного удостоверения Нацгвардии, а также рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод.

"Важно: перевод из боевых частей в тыл – только по заключению военно-врачебной комиссии, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья", – подчеркнул Клименко.